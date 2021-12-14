Омбудсмен посетила семьи девочек, забивших насмерть пенсионера в Хабаровском крае

Детский омбудсмен Хабаровского края Виктория Трегубенко посетила семьи и школу, в которых росли подозреваемые в убийстве пенсионера школьницы. По ее словам, они росли в относительно благополучных семьях.

«Семьи обычные. Жили в общежитии — „малосемейке“, как еще называют. Если говорить о благополучии, все относительно — крыша есть над головой, вода течет из крана, отопление есть», — приводит ее слова РИА «Новости». Трегубенко отметила, что полноценного контакта с родителями наладить пока не удалось.

В школе стало известно, что с девочками занимался психолог, насколько полноценно — предстоит выяснить. Тем временем в соцсетях появилась информация, что подростки воспитывались в неполных семьях, «где мамы выпивали», старшая — в многодетной.

По данным следствия, ночью девушки выбили дверь в квартиру, где жил пожилой мужчина. Злоумышленницы забрали у него деньги, а потом начали избивать.

Ранее сообщалось, что, когда правоохранители прибыли на место, девочки заперлись в квартире и пригрозили открыть газ, чтобы взорвать весь дом. Школьниц удалось задержать. Пострадавший от их издевательств пенсионер еще был жив. Мужчину госпитализировали, но он скончался в больнице от полученных травм.