Омбудсмен Подмосковья взяла под контроль дело об убийстве и изнасиловании пенсионерки

Двух подозреваемых в убийстве и изнасиловании пенсионерки задержали под Сергиевым Посадом. Дело взяла под свой контроль омбудсмен Подмосковья Екатерина Семенова.

«Жители собрались. Представители УМВД и администрации на месте. Дело открыто. Будем держать на контроле», — процитировало Семенову РИА «Новости».

Тело 67-летней женщины нашли 13 сентября в лесополосе под Сергиевым Посадом. Правоохранителям удалось установить личности подозреваемых по горячим следам. Предполагаемыми преступниками оказались двое граждан одного из соседних государств. Мигрантов задержали и отправили на допрос. Следователи назначили необходимые экспертизы, в том числе судебно-медицинскую, биологическую и генетическую.

После убийства пенсионерки жители деревни Бужаниново потребовали наказать убийц. Они собрались на улице и стали добиваться встречи с руководством организации, в которой работали задержанные мигранты.

Сотрудники полиции продолжают выяснять все обстоятельства убийства пенсионерки. В обязательном порядке СК проверит законность нахождения подозреваемых на территории страны.