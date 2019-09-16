Омбудсмен назвала причину убийства первоклассницы из Башкирии

Детские психологические травмы могли стать причиной убийства в башкирском Салавате, где старшеклассница утопила свою младшую сестру в бане. Об этом рассказала уполномоченный по правам ребенка в республике Милана Скоробогатова.

Старшеклассницу из Башкирии заподозрили в убийстве сестры. Та мешала учить уроки Подробнее

По ее словам, 17-летняя девушка вместе с семилетней сестрой попала в приемную семью в 2017 году. Перед этим их родную мать лишили родительских прав. Омбудсмен отметила, что новые родственники взяли девочек не преследуя меркантильные цели, а именно чтобы помочь детям.

«В этой ситуации важно понять, что девочка пережила тяжелую травму от действий родной матери, которая не занималась нормальным воспитанием детей, каждая женщина должна понимать, что детям нужна забота и любовь», — передает РИА «Новости» слова Скоробогатовой.

Она добавила, что девушка училась в кадетской школе в 11 классе, а ее младшая сестра стала первоклассницей.

Убийство произошло 13 сентября. По данным следователей, ребенок мешал делать уроки, из-за чего старшеклассница отвела девочку в баню и начала топить в тазу с водой. Через некоторое время малышка перестала сопротивляться и умерла.

Сейчас с подозреваемой работают следователи, назначена психологическая экспертиза. Возбуждено уголовное дело об «Убийстве малолетнего». Решается вопрос об избрании для девушки меры пресечения.