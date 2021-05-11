Омбудсмен Анна Кузнецова взяла на контроль ситуацию в казанской школе

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова связалась с детским омбудсменом Татарстана после стрельбы в школе в Казани. Она заявила, что готова оказать необходимую помощь.

«Стрельба в гимназии Казани, есть погибшие дети. На данный момент порядка десяти человек госпитализированы, среди которых большинство — дети. Идет эвакуация детей. Сейчас вся информация уточняется. Мы на связи с регионом, с уполномоченными ведомствами. Мы готовы оказать необходимую помощь. Горе, не передать словами», — слова Кузнецовой передало агентство РИА ФАН.

Стрельба в казанской школе № 175 произошла утром 11 мая. Двое злоумышленников ворвались в школу и открыли стрельбу по школьникам и учителям. По официальному заявлению главы Татарстана, погибли три девочки и четыре мальчика, а также учитель.

Одного из стрелявших задержали. Им оказался 19-летний выпускник школы, второго ликвидировали на четвертом этаже школы после того, как он захватил заложников. По предварительной информации, задержан предполагаемый пособник стрелков — 41-летний мужчина.