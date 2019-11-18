Олег Соколов пытался покончить с собой во время следственного эксперимента

Обвиняемый в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко бывший доцент СПБГУ Олег Соколов попытался покончить с собой во время следственного эксперимента, состоявшегося 15 ноября.

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Как стало известно «Невским новостям» от информированного источника, сотрудники правоохранительных органов с целью чистоты эксперимента временно сняли с него наручники. Соколов должен был показать, как застрелил и расчленил свою сожительницу Анастасию Ещенко.

Улучив момент, Соколов попытался схватить кортик, который находился на столе. Следователи его остановили. Тем более, что он уже был одет в шлем и бронежилет.

Экс-доцент петербургского университета обвиняется в убийстве свое любовницы, аспирантки того же высшего учебного заведения. По версии следствия, он застрелил ее в ночь на 7 ноября. Затем он расчленил тело и принялся избавляться от него по частям. Соколов был задержан 9 ноября на набережной Мойки, в момент, когда он пытался утопить в реке пакет с отрубленными руками. Мотивом убийства может быть решение Ещенко переехать в Москву и расстаться с историком.