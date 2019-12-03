Окровавленный мальчик укрылся в пекарне от отчима-убийцы в Татарстане. Видео спасения

Опубликовано видео с ребенком, сбежавшим от отчима-убийцы в Татарстане. Мужчина зарезал бывшую жену и двух детей, одному мальчику удалось спастись, прыгнув в окно.

На видео, опубликованном сайтом Life, заметно, что мальчик оказался в пекарне в одном нижнем белье, он был ранен, за ним оставались красные следы.

В пекарне мальчик рассказал кассирше, что отчим убил его семью и собирался напасть и на него. По словам мальчика, он слышал крики из общего зала, выскочил из комнаты и отчим его тоже ранил. Мужчина якобы сказал ему, чтобы мальчик шел в комнату и что он «займется им потом».

В комнате ребенок услышал, как отчим закрывает дверь на все замки. Тогда он решил разбить стекло и выскочил в окно. Кассирша вызвала скорую помощь и полицию. До приезда экстренных служб сотрудники пекарни отмыли мальчика от крови и промыли раны перекисью водорода.

Тройное убийство произошло в ночь на 3 декабря в городе Менделеевске в Татарстане. 41-летний Айнур Харисов зарезал бывшую жену и двоих детей. В региональном главке СК сообщили о задержании мужчины. Харисов объяснил свои действия ревностью.