Криминал 29 марта 2023, 19:06 Окровавленного мигранта обнаружили в Ленинградской области

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Жители Ленинградской области обнаружили 44-летнего мигранта из Узбекистана в луже крови. Об этом сообщил 78.ru.

На теле мужчины были ножевые ранения. На место происшествия прибыли врачи, которые решили доставить пострадавшего в больницу. Состояние его оценили как тяжелое, написала «Политика сегодня».

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Под подозрение попал 43-летний уроженец той же страны. На месте происшествия обнаружили два ножа и ножницы. На данный момент сотрудники органов выясняют обстоятельства случившегося.