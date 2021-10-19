facebook_pixel
    19 октября 2021, 11:16

    Около центнера черной икры изъяли у браконьеров в Якутии

    Уголовное дело возбудили в отношении браконьеров в Якутии

    Артур Блянихов

    В Якутии правоохранители изъяли у браконьеров 88 килограммов черной икры и 430 килограммов осетрины. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на официального представителя МВД Ирину Волк.

    По данным издания, кроме икры и осетрины у браконьеров нашли разделанную тушу лося, орудия лова, а также два охотничьих ружья. Нанесенный ущерб оценили более чем в семь миллионов рублей. Возбуждены уголовные дела.