Около ста подпольных накролабораторий ликвидировали в России с начала года

«В текущем году ликвидировано порядка 100 подпольных нарколабораторий, основная часть из которых специализировалась на производстве таких веществ», — заявил глава российского МВД Владимир Колокольцев на заседании Государственного антинаркотического комитета.

В ведомстве отметили тенденцию к переходу российского наркорынка на синтетические наркотики. Об этом также свидетельствует медицинская статистика: в 2018 году зафиксирован рост людей, зависимых от новых видов наркотиков и психостимуляторов. Между тем число больных опийной наркоманией сократилось.

Колокольцев призвал проработать вопрос учета наркозависимых россиян в рамках межведомственной рабочей группы Государственного антинаркотического комитета. По его словам, действующая система не отражает реальную картину наркопотребления в России, поскольку не учитывает граждан, которые допускают немедицинское потребление наркотиков.