  • Около ста подпольных накролабораторий ликвидировали в России с начала года

    24 сентября 2019, 15:24

    Ольга Чеснокова

    Около 100 подпольных нарколабораторий ликвидировали в России с начала текущего года. Основная их часть занималась преимущественно производством синтетических наркотиков. Об этом сообщило агентство RNS со ссылкой на пресс-службу МВД России.

    «В текущем году ликвидировано порядка 100 подпольных нарколабораторий, основная часть из которых специализировалась на производстве таких веществ», — заявил глава российского МВД Владимир Колокольцев на заседании Государственного антинаркотического комитета.

    В ведомстве отметили тенденцию к переходу российского наркорынка на синтетические наркотики. Об этом также свидетельствует медицинская статистика: в 2018 году зафиксирован рост людей, зависимых от новых видов наркотиков и психостимуляторов. Между тем число больных опийной наркоманией сократилось.

    Колокольцев призвал проработать вопрос учета наркозависимых россиян в рамках межведомственной рабочей группы Государственного антинаркотического комитета. По его словам, действующая система не отражает реальную картину наркопотребления в России, поскольку не учитывает граждан, которые допускают немедицинское потребление наркотиков.