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    20 июня 2022, 18:34

    Около семи гектаров полей конопли уничтожили в Приморье

    Арина Бобкова

    В Приморском крае сотрудники органов уничтожили семь гектаров конопли. Об этом сообщил «Восток-Медиа».

    Полицейские обнаружили 14 нелегальных точек выращивания конопли. Всего площадь плантаций составила семь гектаров. Это можно сравнить с десятью футбольными полями.

    На садоводов составили протоколы за незаконный оборот наркотических средств. Кроме того, следователи обнаружили несколько человек, которые уклонялись от лечения от наркозависимости. На них составили протоколы об административном правонарушении.