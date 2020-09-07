Около двух миллионов масок и 600 термометров украли в Подмосковье. Похитителей задержали

Подмосковные полицейские задержали четырех мужчин, которых подозревают в разбойном нападении. Со склада в Одинцово они похитили около двух миллионов масок и 600 электронных термометров.

Злоумышленники, рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк, связали охранников складского помещения на Железнодорожной улице и угрожали работникам предприятия похожими на пистолет предметами.

Кроме масок и термометров, мужчины забрали у потерпевших деньги, мобильные телефоны и дорогие наручные часы с бриллиантами. Погрузив похищенное в фургон, нападавшие скрылись. Нанесенный ими материальный ущерб превысил 64 миллиона рублей.

Подозреваемых задержали в Москве сотрудники уголовного розыска подмосковного главка МВД вместе с коллегами из Одинцова и Росгвардии. У одного из них уже есть судимость. Всех четверых поместили под стражу.

Возбуждено уголовное дело о разбое. Полиция выясняет все обстоятельства случившегося.