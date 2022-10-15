Московский вуз поймали на выдаче справок уклонистам от мобилизации | 360°

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Московский вуз поймали на выдаче справок уклонистам от мобилизации

Прокрутара обнаружила факты продажи справок для отсрочки от мобилизации в вузе Москвы

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Правоохранители выявили около 800 уклонистов от мобилизации в университете «Синергия». Об этом сообщили в прокуратуре Москвы «Коммерсанту».

По результатам проверки возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. В университете и по месту жительства его сотрудников проведены обыски с выемкой документов.

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По данным следствия, примерно за 180 тысяч рублей потенциальным резервистам выдавали справки, что они являются студентами вуза.

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«Работая в тесной связи с правоохранительными органами, удалось своевременно выявить нарушителей и привлечь их к ответственности», — прокомментировали в пресс-службе университета ТАСС.

«Синергия» оказывает содействие прокуратуре Москвы и ГУ МВД. В вузе подтвердили, что сотрудники предоставляли юношам справки для получения отсрочки от частичной мобилизации «предположительно, за денежное вознаграждение».

Ранее сообщалось, что университет «Синергия» не зачислил десятилетнюю студентку факультета психологии МГУ имени Ломоносова на бюджет. Она не принесла оригиналы документов в приемную комиссию, а также не пришла на сдачу дополнительных вступительных экзаменов.

Прокуратура РФ

МВД РФ

Частичная мобилизация в РФ

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