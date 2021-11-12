Около 4 кг наркотиков обнаружили у жителя Удмуртии

44-летнего неработающего жителя поселка Кизнер в Удмуртии задержали. Мужчину, который по образованию является агрономом, обвинили в незаконном обороте наркотиков. Об этом сообщили Izhlife со ссылкой на пресс-службу МВД по Удмуртии.

Полицейские обнаружили дома у мужчины сверток с 40 граммами конопли. Оказалось, что растения мужчина выращивал на участке, который принадлежал ему в аренду. Там располагалось восемь теплиц, где мужчина выращивал коноплю. Подозреваемый рассказал, что семена приобрел через интернет.

«На чердаке дома сотрудники полиции обнаружили 293 высушенных куста наркосодержащих растений. Их общая масса составила три килограмма 796 граммов», —заявили в ведомстве.