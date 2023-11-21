Криминал 21 ноября 2023, 19:44 Около 3,5 миллиона рублей захотели взыскать с Треповой за ущерб от теракта в Петербурге Дарью Трепову могут обязать выплатить 3,5 млн рублей за ущерб после теракта РИА «Новости»

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Более 3,5 миллиона рублей оказалась должна Дарья Трепова* за ущерб от взрыва в петербургском кафе, во время которого погиб военкор Владлен Татарский. В отношении подсудимой подали гражданский иск, сообщили «Известия» со ссылкой на источник в суде.

По его данным, 36-летняя женщина запросила два миллиона рублей за серьезные травмы глаза и груди, которые получила в момент детонации взрывного устройства. Пострадавшая указала, что в ее теле остались осколки.

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Она также перенесла большое количество операций, в том числе пластических. Сама женщина проживает в Ставрополе. В Петербург она приехала на заседание по делу Треповой*.

Судебная экспертиза оценила и стоимость восстановительного ремонта в помещении заведения, где прогремел взрыв. В этом случае подсудимая должна будет заплатить 1,6 миллиона рублей.

Ранее в СМИ появилась информация, что до конца года суд рассмотрит уголовное дело Дарьи Треповой*. Потерпевшими в результате теракта признали 84 человека. Один из них умер, но не от взрыва в кафе.

Первые судебные слушания состоялись 15 ноября. Тогда обвиняемая частично признала свою вину.

*Росфинмониторинг внес Дарью Трепову в реестр террористов и экстремистов.