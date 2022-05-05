Около 290 незаконно добытых алмазов изъяли у жителя Якутии

В Якутии возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя, которого заподозрили в незаконной добыче и хранении драгоценных камней. Об этом сообщил сайт «Аргументы и факты».

Задержанным оказался работник горно-обогатительного комбината. По предварительной информации, с 2019 года мужчина обследовал карьеры и рудники, где добывались алмазы. Во время обыска у него дома правоохранители нашли 289 драгоценных камней. Их общая стоимость составила около двух миллионов 800 тысяч рублей.