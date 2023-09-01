Криминал 01 сентября 2023, 10:23 Около 270 кг наркотиков изъяли у иностранца в Подмосковье Ирина Волк: полиция изъяла около 270 кг наркотиков у иностранца в Наро-Фоминске РИА «Новости»

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Около 270 килограммов наркотических веществ конфисковали у гражданина другой страны в Наро-Фоминске. Об этом сообщила ТАСС официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«В Наро-Фоминске полицейские изъяли у иностранного гражданина около 270 килограммов наркотиков», — сказала она.

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В середине августа в Рузском городском округе задержали женщину из Люберец и мужчину из Воскресенска, перевозивших в автомобиле более килограмма наркотиков. Дилеры спрятали запрещенные вещества в тайнике. Против подельников возбудили уголовное дело, суд отправил их под стражу.

Кроме того, на юго-западе Москвы полицейские задержали приезжего, который делал закладки с наркотиками. Мужчину заметили сотрудники патрульно-постовой службы. Правоохранители обнаружили восемь тайников, сделанных задержанным. Внутри он прятал красно-белые капсулы.