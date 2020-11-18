Около 200 клинков и средневековое оружие изъяли у жителя Петербурга

Уточняется, что представители правоохранительных органов обыскали мужчину в Красногвардейском районе. В квартире 42-летнего местного жителя были обнаружены клинки, пистолет, колодка ударно-спускового механизма, два исторических мушкета и шесть банок с порохом. Найденное оружие отправили на экспертизу.

По словам сотрудников МВД, несколько дней назад подозреваемый поссорился с двумя мужчинами. В ходе конфликта он ударил их ножом. Пострадавших доставили в медучреждение в тяжелом состоянии. Происшествие случилось в районе проспекта Ударников. По предварительной версии, мужчина украл у пострадавших смартфоны, а затем скрылся с места преступления.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о разбое.