Около 200 кг черной икры изъяли у якутских браконьеров

Сотрудникам полиции удалось задержать троих браконьеров из Якутии. У них нашли 860 килограммов осетровых рыб и 174 килограмма черной икры. Контрабандную продукцию изъяли. Об этом сообщило РИА ФАН.

Браконьеры рыбачили в реке Лена. Официальный представитель МВД России Ирина Волк рассказала, что поиски преступников проходили на территории двух районов Якутии, а также в самом Якутске. Ущерб от деятельности браконьеров для государства превысил 117 миллионов рублей.

Следователи возбудили уголовное дело по статье о незаконной добыче водных биологических ресурсов. Задержанным грозит до пяти лет лишения свободы.