Около 20 тонн спиртосодержащих продуктов изъяли у девяти человек в Башкирии

В Башкирии задержали девять человек, которых заподозрили в нелегальном сбыте спиртосодержащих жидкостей. Об этом сообщил сайт mkset.ru.

При задержании правоохранители изъяли 20 тонн продуктов с содержанием спирта. По данным издания, главарем группы оказался житель Оренбурга. Из Краснодарского края ему поступали партии 95% этилового спирта, которые якобы были предусмотрены для медицинских нужд. Затем спирт нелегально перевозили в Башкирию, Татарстан и Челябинскую область, чтобы продавать тем, кто незаконно изготавливает и продает алкоголь. Возбуждено уголовное дело.