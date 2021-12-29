Около 20 тонн металла похитили четыре жителя Пензенской области

Четверо жителей Пачелмского района Пензенской области украли 19 689 килограммов металлолома. Об этом сообщила «Пенза-Пресс» со ссылкой на прокуратуру области.

По версии следователей, преступления происходили в период с ноября по декабрь 2020 года. Злоумышленники крали из грузовых полувагонов на станции «Пачелма» лом черных металлов. Добычу они складировали на заброшенном заводе, а после продавали приемщику, который знал, что металл добыть нелегальным путем.

Злоумышленники признали свою вину. Их приговорили к заключению на срок от трех до четырех лет 20 дней.