Около 150 собак отравились в чеховском приюте

Массовое отравление собак в приюте «Лохматая душа» случилось в Чехове. Пострадали около 150 животных, 16 из них погибли. Правоохранители начали проверку, сообщил ТАСС.

Причина отравления пока не установлена. Основатель приюта и его руководитель Валентина Силич рассказала, что погибли 16 животных, а еще 60 находятся в тяжелом состоянии. Тех собак, что или не отравились, или уже идут на поправку, рассадили по отдельным вольерам.

При появлении первых признаков отравления сотрудники приюта вызвали ветеринарных врачей. Благодаря их вмешательству удалось спасти много собачьих жизней. Валентина Силич заявила, что, по предположению врачей, отравиться животные могли фосфатом.

Точные данные можно будет получить после 5 октября, когда будут известны результаты проведенных анализов и экспертиз.

«Я считаю, что это не отравление ядами, это халатность производителя, кто неправильно учел дозировку или ошибся. Потому что пострадали три приюта — в Челябинске 30 сентября, он использует этот же корм, называется „Наш дом“, пострадал приют „Лесной“ здесь в Подмосковье», — добавила Валентина Силич.

Прокуратура Московской области, по имеющейся информации, начала проверку, сообщил Telegram-канал ведомства.