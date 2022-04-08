Около 15 млн рублей выманил лжеюрист у пенсионеров в Москве

В Москве несколько пенсионеров стали жертвами телефонного мошенничества. Об этом сообщила «Мослента» со ссылкой на сайт «МВД Медиа».

«Свободная пресса» написала, что 26-летний москвич обзванивал пожилых горожан и представлялся юристом, предлагая свои услуги. Некоторые клюнули на удочку мужчины и приезжали по указанному им адресу для подписания договора и передачи денег. Нанесенный ущерб составил около 15 миллионов рублей. Возбуждены уголовные дела.