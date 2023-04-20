Криминал 20 апреля 2023, 23:22 Около 100 кустов конопли обнаружили у жителя Ленинградской области

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Житель города Пушкина Ленинградской области выращивал у себя дома около 100 кустов конопли. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.

Злоумышленник оборудовал чердак дома на улице Вячеслава Шишкова для выращивания растений. Он принес туда специальное оборудование, а после собирал урожай и хранил его у себя с целью сбыта. Уголовное дело направили в Пушкинский районный суд.