В экстренные службы поступило сообщение о взрывном устройстве в одном из кабинетов административного здания в ЮВАО Москвы, сообщил источник.

ЧП случилось по адресу: улица Чугунные Ворота, дом 5. По предварительной информации, взрывное устройство якобы находится в комнате общежития. На месте уже работают полиция и МЧС. Туда также выехали саперы. Эвакуированы 100 человек.

Подтвердить это в МВД пока не смогли. В ведомстве проверяют эту информацию.

UPD: Предмет, из-за которого эвакуировали людей, оказался муляжом взрывного устройства.