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    12 апреля 2021, 15:27

    Около 100 человек эвакуировали из здания в Москве из-за сообщения о бомбе — источник

    Алла Морген, Денис Малышев, Наза Салех Захи

    В экстренные службы поступило сообщение о взрывном устройстве в одном из кабинетов административного здания в ЮВАО Москвы, сообщил источник.

    Около 100 человек эвакуировали из здания в Москве из-за сообщения о бомбе — источник

    ЧП случилось по адресу: улица Чугунные Ворота, дом 5. По предварительной информации, взрывное устройство якобы находится в комнате общежития. На месте уже работают полиция и МЧС. Туда также выехали саперы. Эвакуированы 100 человек.

    Подтвердить это в МВД пока не смогли. В ведомстве проверяют эту информацию.

    UPD: Предмет, из-за которого эвакуировали людей, оказался муляжом взрывного устройства.