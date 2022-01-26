Оказалось, можно получить деньги, отказавшись от них. Смотрите сами

Контрабандист предлагал сотруднику смоленской таможни взятку в размере 15 тысяч долларов, но тот отказался. Теперь инспектор получит премию. Об этом случае сообщили в пресс-службе ФТС.

«Сотрудник Смоленской таможни отказался от взятки в размере 15 тысяч долларов США, которую ему предложил 61-летний житель Смоленска за сокрытие выявленных нарушений при проведении таможенного досмотра товаров», — рассказали в ведомстве.

Работник ФТС доложил о случившемся начальству, в итоге нарушителя закона взяли с поличным.

В ведомстве уточнили, что машину с товарами остановили еще в конце прошлого года в районе 454 километра автодороги М-1 «Беларусь», около населенного пункта Красная горка в Смоленской области.

Таможенный инспектор во время проверки заподозрил нарушения и отправил товар на досмотр. Именно тогда, чтобы уладить вопрос, представитель поставщика и предложил инспектору взятку.

СК открыло уголовное дело в отношении задержанного по статье УК РФ о даче взятки должностному лицу в особо крупном размере. Сейчас решается вопрос о его аресте. Как сообщили в ФТС РИА «Новости», инспектора решили премировать.