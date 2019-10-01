Охраннице пермской школы вынесли приговор. Она не предотвратила поножовщину

Сотрудница ЧОП Яна Галкина по решению суда получила два года ограничения свободы. Женщину признали виновной в том, что она не предотвратила вооруженное нападение в пермской школе. Об этом сообщил корреспондент «360» из зала Мотовилихинского районного суда Перми.

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«Суд приговорил: признать Галкину Яну Михайловну виновной <…> и назначить ей наказание в виде ограничения свободы сроком на два года с установлением ограничений не выезжать за пределы Пермского района, не изменять место жительства и пребывания без согласия специализированного органа, осуществляющего надзор», — сообщил судья Олег Спиридонов.

На охранницу завели уголовное дело о «Выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека».

Свою вину женщина так и не признала и заявила, что пропустила учащихся без дежурного администратора после распоряжения школьного руководства.

Нападение на пермскую школу № 127 произошло 15 января 2019 года. Двое подростков пришли в учебное заведение и устроили поножовщину, в результате которой пострадали 10 четвероклассников вместе с учительницей.

Первого парня приговорили к девяти годам и восьми месяцам лишения свободы, его признали невменяемым. Другой нападавший получил семь лет колонии.