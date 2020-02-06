Охранники магазина в Одинцово устроили драку с покупателем

В Одинцово группа охранников магазина «Каштан» спровоцировала драку с одним из покупателей. Информация и видео появились в паблике «ВКонтакте». В МВД «360» сообщили, что об инциденте знают, проверяют обстоятельства произошедшего и устанавливают участников конфликта.

Одна из подписчиц паблика рассказала, что 5 февраля присутствовала при конфликте. Она сообщила, что около 21:00 пришла за продуктами в магазин «Каштан». Она заметила, что на углу дома «как обычно» кучкой стояли охранники, четыре человека.

«Когда зашла, видела, как персонал магазина, что-то вытирал на полу. Наверно, как раз разбитую бутылку. Я набрала продуктов и уже когда была у кассы как раз заскочил какой-то парень, а за ним мужик с трубой. Мужик орал что-то типо „иди сюда гнида, я тебя убью“, он был явно не в себе и пьяный. Потом он схватил парня, стоящего у кассы», — рассказал женщина.

Затем агрессивного мужчину вытолкали на улицу. При этом охрана на происходящее в магазине не реагировала. Когда подписчица вышла из магазина, конфликт, казалось, был уже разрешен. Мужчина уже извинился и с кем-то «по-братски» обнимался.

«После чего подлетел охранник со словами „ты че моего пахана трогал?!“, и начал подзадоривать, и тут все понеслось. Мужик сказал „давай один на один выходи“ и все в таком роде. Потом двое его повалили на снег, и дальше все смельчаки подбежали и давай ногами лежачего бить всей толпой», — поделилась жительница Одинцово.