Охранники магазина избили покупателя в Костроме за разбитую бутылку. Видео

Два охранника избили покупателя в одном из магазинов Костромы. Полиция начала проверку случившегося. Об этом сообщил РИА «Новости» начальник отдела информации УМВД по Костромской области Александр Дугарев.

Видео избиения появилось в социальных сетях. На кадрах видно, как двое охранников магазина избивают мужчину. В комментариях к ролику отметили, что на покупателя набросились после того, как он якобы разбил бутылку и отказался за нее платить. Из ролика также ясно, что за покупателя пыталась заступиться девушка — она несколько раз призывала сотрудников охраны остановиться, но они ее проигнорировали.

Дугарев отметил, что охранники набросились на покупателя в одном из магазинов Костромы.

«По данному поводу проводится проверка. Детали произошедшего выясняются. Все участники конфликта установлены», — процитировало агентство его слова.

Он подчеркнул, что, по предварительной информации, покупатель пытался украсть что-то из магазина, когда его заметили охранники. Они попытались его задержать, но мужчина начал убегать и задел бутылку, которая разбилась. После этого сотрудники охраны смогли его поймать и начали бить. При этом Дугарев подчеркнул, что эти данные еще не проверены.

Он также не сказал, какие травмы получил покупатель. Дугарев отметил, что степень тяжести повреждений установят медики.