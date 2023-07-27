Криминал 27 июля 2023, 14:24 Охранники ограбили посетителей кафе в центре Москвы МВД: вооруженные охранники напали на посетителей кафе в центре Москвы и ограбили их Unsplash

Читать 360tv в

В одном из заведений общепита на Земляном валу произошло вооруженное нападение. Охранники пригрозили травматами посетителям, которые не захотели оплачивать, по их мнению, завышенный счет. Злоумышленников задержали, сообщили в пресс-службе МВД.

По информации ведомства, в одном из кафе в центре Москвы отдыхали посетители. После того, как они поужинали, им принесли счет. По их мнению, он оказался слишком завышен и они отказались платить.

Реклама

В это время охранники достали пистолеты и угрозами заставили гостей отдать им восемь тысяч рублей. Такую же сумму они перевели себе через мобильное приложение на телефоне другого посетителя.

Злоумышленников задержали сотрудники правоохранительных органов. Они изъяли у них три травматических пистолета и возбудили дело по части 2 статьи 162 Уголовного кодекса Российской Федерации («Разбой»).

Ранее грабитель с ножом опустошил полки магазина на юго-востоке Москвы. Его задержали.