Криминал 17 февраля 2023, 15:21 Охранника британского посольства в Германии осудили за шпионаж в пользу России Экс-сотрудник британского посольства в ФРГ Смит получил 13 лет тюрьмы за шпионаж Unsplash

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Бывшего сотрудника посольства Великобритании в России Дэвида Смита отправили на 13 лет и два месяца в тюрьму за шпионаж в пользу России. Он признал вину, сообщил телеканал Sky News.

Окончательный вердикт вынес Центральный уголовный суд Лондона Олд-Бейли. Он приговорил мужчину по одному из пунктов обвинения к шести годам и двум месяцам тюрьмы, по семи остальным — к семи годам.

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Судья объяснил, что Дэвиду Смиту придется отбыть наказание последовательно, то есть в сумме его приговорили к 13 годам и двум месяцам лишения свободы.

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На суде 58-летний мужчина сознался в шпионаже. Шотландец работал в посольстве охранником, когда к нему обратился «российский чиновник Дмитрий» — на самом деле британский агент.

Смит фотографировал рабочие места, снимал записи с камер видеонаблюдения, передавал секретные документы и личные данные сотрудников, делился планом здания.

Его коллеги сказали во время расследования, что он критиковал действия британских и немецких властей. Сам же мужчина заявил, что стал шпионом от скуки, из-за депрессии и алкоголизма.