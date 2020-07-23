Охранника аэропорта Пулково обвинили в сексуальном насилии над малолетними

Охранника аэропорта Пулково в Санкт-Петербурге обвинили в сексуальном насилии в отношении несовершеннолетних. Жертв мужчина находил на сайтах знакомств под видом ровесника.

В настоящий момент расследование уголовного дела завершено. Сотрудники СК РФ сообщили, что в рабочее время мужчина переписывался с подростками, склоняя их к интиму. Он представлялся вымышленным парнем в возрасте 14-16 лет. Обвиняемый просил своих собеседников присылать ему эротические снимки, которые сохранял на своем телефоне.

Отмечается, что в его квартире проводился обыск, оттуда изъяли компьютер и смартфоны. Криминалисты восстановили все удаленные видео и фото, на которых зафиксированы факты совершения преступлений, пишет «Петербургский дневник».

Обвинительное заключение утверждено прокуратурой, дело направлено в суд.