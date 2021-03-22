Охранник застрелил посетителя магазина за кражу водки в Омской области

Жителя Омской области задержали по подозрению в убийстве. Мужчина работал охранником придорожного магазина. Он открыл огонь по клиенту, который украл водку и продукты. Посетитель от полученных ранений скончался.

Как сообщили в СУ СК РФ по Омской области, конфликт произошел 20 марта на 144-м километре трассы Омск — Тюмень, рядом с кафе. По версии следствия, 48-летний охранник во время конфликта выстрелил из охотничьего ружья в голову 49-летнему посетителю магазина.

Ссора между ними произошла из-за того, что клиент был пьян и начал ругаться с персоналом кафе, требовал позвать директора. После этого он украл спиртное и продукты из соседнего магазина-вагончика, в котором сидели охранники. Получивший огнестрельное ранение мужчина скончался в больнице. Он был жителем поселка Октябрьский Тюкалинского района области.

Охранника задержали. Он находится в изоляторе временного содержания. В его отношении открыли уголовное дело по статье УК РФ «Убийство». В понедельник, 22 марта, будет решаться вопрос о заключении подозреваемого под стражу.

Ранее он уже был судим за бандитизм и покушение на жизнь сотрудника правоохранительных органов. Мужчина 20 лет просидел за решеткой и четыре года назад вышел на свободу. Расследование дела продолжается.