Охранник забил до смерти постояльца петербургского хостела

По данным издания, осенью прошлого года в общественном туалете на Ладожском вокзале обнаружили труп мужчины. Правоохранители нашли хостел, в котором проживал погибший.

Они пообщались с сотрудниками и изучили записи с камер видеонаблюдения. Выяснилось, что работники хостела вызвали охранника, чтобы тот усмирил пьяного мужчину. Между ними вспыхнула ссора, закончившаяся дракой.

«Дни.ру» рассказали, что охранник несколько раз ударил постояльца резиновой палкой. От полученных травм он скончался. Подозреваемый задержан. Возбуждено уголовное дело.