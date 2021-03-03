Охранника в Уфе обвинили в приставаниях к ученицам коррекционной школы

Охранника коррекционной школы в Уфе обвинили в преступлении против половой неприкосновенности двух девочек. Как сообщили в региональном СК, в ближайшее время он предстанет перед судом.

Следствие выяснило, что 58-летний мужчина во время работы в коррекционной школе-интернате №28 для слепых и слабовидящих детей Уфы совершил преступления против половой неприкосновенности в отношении двух школьниц 13 и 14 лет. Девочки пожаловались директору учебного заведения. Он, в свою очередь, обратился в правоохранительные органы.

Подозреваемого задержали. Он на допросе признал свою вину. В его отношении открыли уголовное дело по статье УК РФ «Насильственные действия сексуального характера».

«После вручения обвиняемому копии обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу», — сказано в сообщении ведомства.

Директор школы и руководитель охранной компании после случившегося должны усилить проверку и отбор людей для работы с детьми.