В Ленобласти 16-летняя девушка стала жертвой надругательства со стороны охранника центра содействия семейного воспитания стала жертва. О преступлении сообщил источник РЕН ТВ.

По данным собеседника телеканала, преступление было совершено ночью 26 мая. Охраннику, который, предположительно, надругался над воспитанницей центра, 63 года.

О случившемся правоохранители узнали от директора организации. В полицию охранник явился сам, уточнил источник. По его словам, мужчину обязали явиться при необходимости. Пока проверка продолжается, по итогам будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела.

В конце мая 78.RU сообщал о скандале в Центре социальной помощи семье и детям в Петродворцовом районе Санкт-Петербурга, где одна из воспитанниц и ее знакомая получали СМС порнографического характера. Было возбужденно уголовное дело. Подозреваемого поймали 27 мая в Петергофе. Оказалось, что это 46-летний сотрудник частного охранного предприятия. Он признался, что отправлял девочкам СМС, его отправили под домашний арест.