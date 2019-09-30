Охранник ставропольской школы распространял наркотики среди учеников
В Минеральных Водах в судебном порядке рассмотрят уголовное дело, главным фигурантом которого является 22-летний Александр Помазанов, обвиняемый в склонении несовершеннолетних к употреблению наркотиков. Об этом сообщило издание Newstracker.ru.
Согласно следственным данным, обвиняемый официально работал в частном охранном предприятии, одним из объектов которого является школа. Так, имея доступ в образовательное учреждение, Помазанов распространял наркотики и психотропные вещества среди школьников.
Материалы дела переданы прокурору для утверждения обвинительного заключения. Помазанову грозит от десяти до пятнадцати лет лишения свободы.