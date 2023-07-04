Криминал 04 июля 2023, 13:51 Охранник станции «Крекшино» в Новой Москве устроил погром из-за увольнения Baza: охранник на станции «Крекшино» в Новой Москве устроил погром, узнав об увольнении Телеграм-канал Baza

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На станции «Крекшино» на МЦД-4 в Новой Москве охранник, после того как узнал о своем увольнении, впал в ярость и устроил погром. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

Судя по фотографии, опубликованной каналом, мужчина разбросал документы, повредил несколько турникетов и разбил стекла. Буйного охранника задержали и доставили в полицейское отделение на Киевском вокзале, но позже его отпустили.

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Специалистам предстоит определить сумму ущерба и решить, достаточно ли ее для возбуждения уголовного дела по статье об умышленном уничтожении имущества.

Ранее в Москве задержали мужчину, избившего бармена у заведения в центре столицы.