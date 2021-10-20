Охранник «Пятерочки» в Новосибирске сломал мальчику позвоночник

Охранник «Пятерочки» в Новосибирске побил 13-летнего школьника, которого положили в больницу с переломом позвоночника. Мать мальчика сказала, что охранник ходил за ним по пятам. В пресс-службе X5 Grоuр заявили, что ребенок сам провоцировал его.

Мать ребенка рассказала сайту NGS.ru, что во вторник отправила сына в магазин за лимонадом. По ее словам, сначала он пошел в «Пятерочку», где походил по рядам, а потом вышел. Зашел в магазин «Ярче», но там ему сказали, что лимонад, который ему нужен, больше не продается. Мальчик вернулся в «Пятерочку», где за ним начал ходить охранник.

«Сказал: „Что ты от меня прячешься?“ Сын ему ответил, что не прячется, а ищет лимонад», — рассказала женщина.

Подросток развернулся, после чего, по словам матери, охранник догнал его, начал ругаться матом. А после этого схватил за одежду. Школьник сопротивлялся и кричал.

«Охранник пытался заломить руки за спину и вывести из магазина, ребенок вырвался, и тот его ударил между лопаток по спине», — сказала она.

Мальчик получил компрессионный перелом позвоночника в грудном отделе. Сейчас он находится в больнице.

В пресс-службе X5 Retail Group сообщили, что провели проверку по факту произошедшего.

«Выявлено, что 19 октября в магазине на улице Планетная несовершеннолетний подросток на протяжении 40 минут бегал в торговом зале, прятался и провоцировал сотрудника ЧОП. Сотрудник сначала делал подростку замечания, а после попытался вывести подростка из магазина», — сообщили в компании.

Охранника отстранили от работы до выяснения всех обстоятельств и завершения расследования. С руководством ЧОП дополнительно провели инструктаж о недопустимости таких действий.

Ранее в Костроме охранники магазина избили покупателя за разбитую бутылку.