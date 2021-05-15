Охранник магазина в Москве выстрелил в ребенка сигнальной ракетой

Десятилетний ребенок пострадал от рук охранника одного из магазинов в Москве. Мужчина выстрелил в мальчика, когда тот катался на самокате. Причем школьник находился на улице, а не в торговом зале.

Обстоятельства случившегося теперь выясняет Черемушкинская межрайонная прокуратура. По данным ведомства, инцидент произошел накануне около 23:00 на улице Паустовского. Мальчик гулял один. Охранник магазина, 21-летний мужчина, внезапно выстрелил в ребенка, предположительно, сигнальной ракетой.

Ребенка доставили в больницу для обследования. При осмотре у него обнаружили синяк на руке. Сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает.

В рамках проверки прокуроры выяснят, как получилось, что мальчик гулял в такое позднее время один. Где была в это время его мать. Дадут оценку и действиям охранника.

В региональном ГСУ СК РФ сообщили, что инцидентом также занялись следователи. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Ura.ru сообщало о скандале вокруг задержания полицией двух школьниц в магазине в Югре. Из-за пандемии там действовал запрет на появления в общественных местах несовершеннолетних до 14 лет.