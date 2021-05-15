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    15 мая 2021, 12:45

    Охранник магазина в Москве выстрелил в ребенка сигнальной ракетой

    Ольга Назаркина

    Десятилетний ребенок пострадал от рук охранника одного из магазинов в Москве. Мужчина выстрелил в мальчика, когда тот катался на самокате. Причем школьник находился на улице, а не в торговом зале.

    Охранник магазина в Москве выстрелил в ребенка сигнальной ракетой

    Обстоятельства случившегося теперь выясняет Черемушкинская межрайонная прокуратура. По данным ведомства, инцидент произошел накануне около 23:00 на улице Паустовского. Мальчик гулял один. Охранник магазина, 21-летний мужчина, внезапно выстрелил в ребенка, предположительно, сигнальной ракетой.

    Ребенка доставили в больницу для обследования. При осмотре у него обнаружили синяк на руке. Сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает.

    В рамках проверки прокуроры выяснят, как получилось, что мальчик гулял в такое позднее время один. Где была в это время его мать. Дадут оценку и действиям охранника.

    В региональном ГСУ СК РФ сообщили, что инцидентом также занялись следователи. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

    Ранее Ura.ru сообщало о скандале вокруг задержания полицией двух школьниц в магазине в Югре. Из-за пандемии там действовал запрет на появления в общественных местах несовершеннолетних до 14 лет.