Криминал 10 июля 2023, 00:03 Охранник магазина изнасиловал женщину из-за трех пачек масла в Москве СК: охранника магазина арестовали за изнасилование женщины из-за трех пачек масла в Москве РИА «Новости»

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Охранник продуктового магазина изнасиловал 42-летнюю женщину за кражу трех пачек сливочного масла в северо-западной части Москвы. Нападение случилось в торговой точке на улице Туристской, сообщил столичный СК.

Вечером 5 июля женщина пыталась пронести мимо кассы три пачки масла, это заметил 21-летний охранник. По ее словам, работники торговой точки отвели ее в подсобку, где сотрудница магазина достала дубинку, а «бородатый мужчина» предложил ей расплатиться «натурой».

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Женщина молила вызвать полицию, но и в итоге, испугавшись за свою жизнь, была вынуждена вступить в интимную связь с охранником.

Только через пару дней пострадавшая обратилась за помощью в правоохранительные органы. Там возбудили уголовное дело.

«По подозрению в совершении преступления задержан фигурант 2002 года рождения, в ходе допроса он полностью признал вину, ему предъявлено обвинение», — сообщил столичный СК.

Охранника взяли под стражу. Уголовное дело по части 1 статьи 131 УК РФ уже расследуется в Тушинском межрайонном следственном отделе СК РФ.

Ранее Нагатинский межрайонный следственный отдел начал расследовать уголовное дело против двух 21-летних молодых людей, обвиняемых в изнасиловании с угрозой убийства.