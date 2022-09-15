Подросток из Балашихи рассказал, как охранник точки «Красное&Белое» выстрелил в него из пневматики | 360°

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Подросток из Балашихи рассказал, как охранник точки «Красное&Белое» выстрелил в него из пневматики

Охранник точки «Красное&Белое» в Балашихе выстрелил в подростка из пневматики

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Охранника одной из точек «Красное&Белое» в Балашихе заподозрили в нападении на несовершеннолетнего. Якобы он выстрелил в подростка из пневматического пистолета. Сам молодой человек рассказал «360», что конфликт с мужчиной начался из-за отказа продать ему энергетик.

Парень зашел с другом в магазин приобрести напиток, однако у него попросили паспорт.

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«Я ответил, что мне нет 18 лет, а напиток этот продается без паспорта. Потом завязалась словесная перепалка с  охранником», — пояснил он.

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В ходе конфликта, заявил подросток, мужчина начал угрожать ему пневматическим пистолетом.

«Он ушел в подсобку, вернулся обратно, я в ответ показал перцовый баллон. И потом мы вышли на улицу. Там <…> последовали выстрелы, я оборонялся баллончиком. Приехали скорая, полиция», — рассказал пострадавший.

Молодой человек добавил, что получил ранения бедра и руки, и признался, что теперь боится ходить по магазинам.

Мама подростка сообщила, что о ранении сына узнала от фельдшера.

«Мы на скорой помощи отправились в травмпункт, где провели более четырех часов. В первом часу ночи поехали писать заявление в полицию», — рассказала женщина.

Она уточнила, что уже обратилась в следственный комитет, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Официальных комментариев по поводу произошедшего от следователей нет.

«Сейчас этот охранник продолжает работать и угрожать остальным жителям. Не могла предположить, что сотрудники могут находиться на местах с оружием и применять его», — заключила мать парня.

Ранее сообщалось, что охранник напал на семью с ребенком за попытку пройти к пляжу в Туапсе.

МВД РФ

Балашиха

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