Охранник из Таджикистана предотвратил кражу и получил за это ножевые ранения

Двое жителей Санкт-Петербурга попытались ограбить магазин. Охранник не позволил им это сделать. За это нарушители ударили его ножом. Об этом сообщили «Невские новости».

Это произошло в гипермаркете «Карусель» на Кузнецовской улице, 31. Охранник родом из Таджикистана остановил двоих человек, которые пытались выкрасть продукты. Нарушители начали конфликтовать с мужчиной, а после один из них ударил охранника ножом.

Полиция не успела задержать преступников. Они покинули гипермаркет, скрывшись на арендованном автомобиле. 50-летнего охранника госпитализировали. На данный момент он находится в больнице с колото-резаной проникающей раной передней брюшной стенки.