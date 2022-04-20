Охранник из Самары избил дубинкой пенсионера. Теперь его ждет суд

Сотрудник ЧОП из Самары избил дубинкой мужчину пенсионного возраста. О случившемся сообщил «Царьград».

Ситуация произошла в сентябре 2021 года в магазине. После тревожного звонка группа охранников направилась в магазин. Фигурант дела не стал разбираться в ситуации и избил 65-летнего мужчину, который в этот момент сидел на стуле в магазине.

Следователи возбудили уголовное за превышение полномочий работником частной охранной организации.