Охранник из Петербурга украл со склада два миллиона рублей и получил условный срок

Охранник склада из Санкт-Петербурга выкрал два миллиона рублей. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу судов города.

В ночь на 25 декабря 2018 года вместе с напарником злоумышленник выкрал технику на сумму два миллиона 684 тысяч 617 рублей. После они покинули место преступления вместе с награбленным. Против мужчины завели уголовное дело за кражу в особо крупных размерах.

Выборгский районный суд приговорил его к четырем годам лишения свободы условно. Также с мужчины взыскали один миллион 889 тысяч 884 рубля в пользу пострадавшей компании.