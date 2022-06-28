Охранник из Перми прикончил своего директора и закопал его труп в лесу

В Перми бывшего охранника обвинили в убийстве своего директора 12-летней давности. Об этом сообщило URA.ru со ссылкой на пресс-службу краевого СУ СКР.

Информация о пропаже погибшего поступила в мае 2010 года. Следователи предполагали, что подозреваемый завел директора в лес, где убил, а труп закопал. Преступление он совершил на фоне разногласий по финансовым вопросам.

Останки погибшего удалось найти лишь в мае 2022 года. В ходе допроса обвиняемый признал свою вину. Теперь его ждет суд.