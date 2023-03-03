Криминал 03 марта 2023, 17:38 Охранник до смерти забил россиянина за украденную бутылку водки Забивший до смерти укравшего бутылку водки мужчину охранник предстанет перед судом в Твери РИА «Новости»

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Материалы уголовного дела в отношении охранника магазина, который за кражу бутылки водки до смерти забил мужчину, поступили для рассмотрения в Заволжский районный суд Твери. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В обвинительном заключении говорится, что в июне прошлого года года 23-летний охранник магазина через камеру видеонаблюдения увидел, как один из покупателей вынес во внутреннем кармане куртки бутылку водки.

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Сотрудник торговой точки догнал мужчину и потребовал от него вернуть похищенное в грубой форме. Завязалась драка, во время которой молодой человек ударил противника кулаком в голову. Пострадавший упал и ударился об асфальт.

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Разъяренный охранник не менее пяти раз поднимал мужчину и снова бросал на дорогу, чтобы он бился головой. Когда молодой человек вернулся в магазин, то попросил вызвать медиков.

Врачи диагностировали у пострадавшего открытую черепно-мозговую травму. Спасти мужчину не смогли, он умер в больнице. Против охранника завели уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего». Максимальный срок, который грозит обвиняемому, составляет 15 лет лишения свободы.