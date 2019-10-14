Охотник застрелил мужчину из ружья в Пензенской области

По данным информагентства, в минувшую субботу пьяный мужчина решил поохотиться на уток и поехал в село Долгоруково вместе с сыном. Когда они возвращались домой, их нагнал водитель внедорожника. Оказалось, что он разводит рыб в водоеме, мимо которого проехали охотники. Вспыхнула ссора. Мужчина достал ружье и выстрелил в оппонента, который скончался на месте от полученного ранения. Стрелка задержали. Возбуждено уголовное дело.