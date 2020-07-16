«Охота на ведьм»: знакомый подозреваемого в торговле детьми счел ситуацию чудовищной

Российских акушеров заподозрили в торговле детьми. Знакомый одного из арестованных врачей, ведущий сотрудник кафедры эмбриологии МГУ имени Ломоносова Роман Шафеи в беседе с «360» сравнил дело с охотой на ведьм.

Специалист подчеркнул, что из-за случившегося «все профессиональное сообщество стоит на ушах».

«Торговля детьми — это введение общественности в заблуждение, охота на ведьм и новое „дело врачей“», — заявил Шафеи.

Он пояснил, что речь идет о лечении бесплодия с использованием суррогатных матерей. Причем процедура абсолютно законна и, более того, регламентируется Минздравом РФ. В России, добавил медик, «застряли» китайские дети. Их зачали при помощи «китайской спермы и яйцеклеток». Вынашивали малышей россиянки, поскольку в Китае суррогатное материнство под запретом.

«Бесплодные пары, которые не могут выносить ребенка, едут в другие страны для лечения бесплодия с помощью суррогатных матерей. Генетически и юридически это дети китайцев, которых не могут забрать на родину из-за закрытых границ», — подчеркнул Роман Шафеи.

Он посоветовал не сажать российских врачей, а помочь родителям из Китая воссоединиться со своими детьми.

Шафеи добавил, что считает ситуацию чудовищной. С эмбриологом Тарасом Ашитковым, одним из подозреваемых по делу, его связывают профессиональные отношения. С остальными фигурантами врач не знаком.

Накануне под стражу отправили акушера-гинеколога Лилию Панаиоти, репродуктолога Юлиану Иванову, эмбриолога Тараса Ашиткова и врача Валентину Чернышову. Следствие считает, что они продавали младенцев в Китай, и настаивает на аресте еще четырех предполагаемых участников преступлений.