Ограбленный в Одинцове склад с масками и термометрами сняли на видео

Вооруженные грабители напали на работников склада в городском округе Одинцово и вынесли оттуда 600 коробок с масками и термометрами. «360» публикует видео с места.

На опубликованных кадрах видно, что склад окружен высоким забором. Проезд на территорию возможен только через ворота. Офисное здание в данный момент опечатано. Внутрь самого склада никого не пускают — там идут следственные действия.

Ранее источник в правоохранительных органах сообщил «360», что склад арендовала компания из Благовещенска. В момент нападения бандитов внутри находились трое граждан Китая, которых злоумышленники связали, отобрали мобильные телефоны и их личные деньги. Бандиты были вооружены и угрожали своим жертвам пистолетом.

Свою добычу грабители погрузили в автомобиль «газель» и скрылись с места преступления. Следователи завели уголовное дело по статье «Разбой». Полиция ищет участников банды.

В пресс-службе подмосковного главка МВД уточнили, что грабители украли со склада коробки с медицинскими масками и электронными термометрами, а также один миллион рублей.