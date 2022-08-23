Ограбленная вдова Градского заявила иск на 105 миллионов рублей

Ставшая жертвой ограбления вдова певца Александра Градского Марина Коташенко заявила гражданский иск на 105 миллионов рублей. Об этом сообщил ее адвокат Андрей Егоров.

«Моя доверительница заявила иск на 105 миллионов рублей в рамках этого уголовного дела: 100 миллионов в качестве компенсации похищенных у нее средств, а еще пять миллионов — в качестве компенсации морального вреда», — пояснил защитник.

Первое заседание по делу состоялось сегодня. В зале суда огласили обвинение, определили порядок исследования доказательств и допросили потерпевшую. В распоряжении «360» оказалось видео с заседания.

На Марину Коташенко напали 16 января. Она сообщила полиции, что неизвестные устроили ДТП с автомобилем, в котором она находилась, а затем подсели к ней и, угрожая оружием, заставили ехать домой. Там у женщины забрали около 100 миллионов рублей.

В нападении на Коташенко обвиняют ранее судимого Умеджона Жабборова. Он признал вину частично, утверждая, что только участвовал в имитации аварии, но был не в курсе других планов своих сообщников. Недавно появилась информация о том, что двое других участников нападения скрылись за границей.